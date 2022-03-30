Второй пакет предложений уже находится в разработке. Он направлен на решение вопросов импортозамещения и поддержки экспорта.

Во Владимирской области разработан первый пакет комплекса мер поддержки малого и среднего бизнеса. Подробностями поделились в пресс-службе губернатора.Для аграгиев со второго квартала 2022 года предусмотрено льготное краткосрочное кредитование. Ожидается, что это позволит привлечь около 500 млн рублей займов на приобретение сырья, материалов для упаковки продукции и подготовки к весенне-полевым работам.Отсрочка текущих лизинговых платежей в АО «ВладимирЛизинг» уменьшит нагрузку на получателей. С сельхозпредприятий снимаются штрафы, наложенные с начала 2021 года. С четвёртого квартала увеличивается возмещение затрат на приобретение техники.Предприятия малого и среднего предпринимательства с 18 апреля смогут воспользоваться продуктом «Мы вместе». Его задача − уменьшение финансовой нагрузки на бизнес, который приобретал оборудование в лизинг.Агентство экономического развития Владимирской области запустило , на котором размещены: анализ экономической ситуации; информирование об изменениях в законодательстве и антикризисных мерах поддержки; сбор предложений о разработке новых способов помощи предпринимателям.Порядка 10 млн рублей планируется направить на развитие торговли через интернет. Рассматривается вопрос о пониженной ставке налога на имущество и снижении минимального объёма вложений для участников региональных инвестпроектов.«Второй пакет предложений уже находится в разработке. Он направлен на решение вопросов импортозамещения и поддержки экспорта», - резюмировали в Белом доме.«Горячая линия» по теме поддержки бизнеса: 8 (800) 222-33-19.