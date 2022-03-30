Сегодня Владимирский областной театр кукол приглашает самых маленьких зрителей на беби-спектакль...

Сегодня Владимирский областной театр кукол приглашает самых маленьких зрителей на беби-спектакль "Сны о реке". Постановка, по словам актеров, развивающая: учит слушать, наблюдать и чувствовать.В главных ролях - шумная река, деревянная уточка и звенящий слон. В спектакле для детей с пеленок почти нет сюжетной линии, он идет всего 35 минут. Главное - увлечь ребенка яркими декорациями, костюмами и песнями. Рыбы светятся в темноте, а на мягких кочках можно посидеть. Режиссер-постановщик - Екатерина Кочнева из Москвы. Премьера беби-представления состоялась на днях в День театра - 27 марта. Сегодня - второй показ.