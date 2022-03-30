Осужденная и её защитник не согласились с назначенным наказанием, считая его слишком суровым. Приговор был обжалован в апелляционном порядке.

Владимирский областной суд оставил без изменения бывшему главному врачу Областной клинической больницы Любови Быковой. Ранее она получила реальный срок за взятки.Октябрьский районный суд , что с августа 2018 года по октябрь 2019 года медик обеспечила победу коммерческой фирмы в аукционе на поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей. За свои «услуги» она получила незаконное денежное вознаграждение в размере 950 тысяч рублей.В июле 2019 года подсудимая получила от той же компании ещё одну мзду в 500 тысяч рублей за обеспечение второй победы в конкурсе на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики.Вину в совершении инкриминируемых преступлений злоумышленника признала в полном объёме. В результате суд назначил ей 2,5 года колонии, штраф в 1,5 млн рублей, а также на три года лишил осуждённую права занимать высокие посты.У женщины конфисковано 1, 45 млн рублей. Её взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил. Интересно, что взяткодатели оштрафованы на 50 тысяч рублей.Осужденная и её защитник не согласились с назначенным наказанием, считая его слишком суровым. Приговор был обжалован в апелляционном порядке.Адвокаты бывшего главврача заявили о наличии оснований для назначения условного наказания в соответствии со ст.73 УК РФ. Однако 29 марта судебная коллегия по уголовным делам признала приговор первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.