Бывшего начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области и его заместителя обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Установлено, что 20 февраля 2021 года в

Бывшего начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области и его заместителя обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Установлено, что 20 февраля 2021 года в вечернее время заместитель начальника учреждения – начальник отдела охраны ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области З., находясь возле одного из ресторанов в Коврове в состоянии алкогольного опьянения, в