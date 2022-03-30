Накануне днем во Владимире в районе Доброго произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В 13-03...

Накануне днем во Владимире в районе Доброго произошел пожар в многоквартирном жилом доме.В 13-03 29 марта в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в доме 39б на улице Растопчина. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия подразделений наблюдался дым с 1-го этажа дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные ликвидировали горение на площади 15 кв. м. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры.Пожарными спасено с помощью спасательных устройств 8 человек, эвакуировано 56 человек, из них 6 детей. К сожалению, на пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС.Дознаватель устанавливает причину пожара.