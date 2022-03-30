Несмотря на снежные мартовские деньки, весна уже входит в свои права и дарит пробуждение животным, растениям и творческим мыслям. В облаках летают уже не только птицы, но и вдохновение и ..

Несмотря на снежные мартовские деньки, весна уже входит в свои права и дарит пробуждение животным, растениям и творческим мыслям. В облаках летают уже не только птицы, но и вдохновение и новые светлые идеи.Вдохновившись весенним настроением ГБУ ВО «Экорегион» запускает масштабный конкурс по созданию видеороликов на тему «Экологическая обстановка в регионе и все что с ней связано». Заявки всех желающих будут приниматься до 28 ноября 2022 г.Участникам предлагается раскрыть посредствам короткометражного видеоролика продолжительностью не более 5 минут, плюсы и минусы существующей экологической обстановки в регионе, предложить пути совершенствования механизмов охраны окружающей среды, через творческий подход привлечь интерес жителей к сохранению природных ресурсов на территории области.Представленные работы помогут в развитии экологической культуры области, повысят уровень освещенности важных экологических вопросов, а так же повлияют на благополучие окружающей среды в регионе.Каждый свежий взгляд или добрая идея, позволят нам развивать экологическое направление во Владимирской области. Рассматривая вопросы экологии под нестандартным углом найдутся пути модернизации их решения.Ознакомиться с условиями участия в конкурсе, направить работу или задать интересующие вопросы в рамках проведения конкурса можно на официальной странице ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети в «Вконтакте» -