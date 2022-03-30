Совет народных депутатов утвердил Общественную палату города Владимира нового созыва. 10 человек...

Совет народных депутатов утвердил Общественную палату города Владимира нового созыва. 10 человек предложено председателем горсовета, 10 — главой города.Итак, в ближайшие годы на страже общественных интересов в областной столице будут: Вера Гуськова, Жанна Жилина, Ярослава Кашицына, Татьяна Ковалькова, Ольга Лескина, Елена Сидоренко, Татьяна Тарасова, Евгений Агапов, Александр Акимов, Кирилл Гаврилов, Дмитрий Жученко, Владимир Исаев, Федор Лавров, Надир Магомедов, Дмитрий Осипов, Дмитрий Сапожков, Илья Сперанский, Максим Фабриков, Игорь Черноглазов, Сергей Яжан, информирует Telegram-канал Андрея Шохина.Фото: vk.com/opvo33