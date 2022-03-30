Во владимирском парке Дружба прошла Ретро-лыжная гонка. Организаторы необычных состязаний -...

Во владимирском парке "Дружба" прошла "Ретро-лыжная гонка". Организаторы необычных состязаний - "Молодая гвардия Единой России", Спортшкола олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва, управление по физкультуре и спорту администрации города Владимира. О гонке с "привкусом ностальгии" - Екатерина Васильева.Такое количество фотографий спортсмены вряд ли делают на других лыжных гонках. Ретролыжню, и правда, хочется оставить в памяти. Чтобы выдержать ретро-стилистику, кому-то пришлось залезть на чердак, кому-то - обойти все магазины города. Но главное - это лыжи. Деревянные.Виктория Крупская, участница ретро-гонки:- Для меня просто интересно почувствовать себя в теле родоначальников этого вида спорта. Потому что я сама очень давно занимаюсь, всю жизнь, 10 лет, и на такой гонке возвращаешься к истокам.Василий Гаврилов, преподаватель физической культуры ВлГУ:- Когда я держу вот эти лыжи, на которых сам начинал бегать. И которые первый у нас чемпион и король лыж, можно так сказать, в 54 году он Чемпионат мира Владимир Кузин завоевал, и всего три у нас таких российских спортсмена.Деревянные лыжи имеют свои особенности. Кроме веса, это еще и скольжение. Несмотря на непогоду, участникам ретро-гонки повезло - не было мокрого снега. Девушки прошли дистанцию в один километр классическим ходом, мужчины - два.Павел Кутузов, руководитель "Молодой Гвардии Единой России" во Владимирской области, организатор ретро-гонки:- Много ребят пришло, старшее поколение и молодежь, чтобы поучастовать в ретро-гонке. Уже второй год мы проводим ее.Самому старшему участнику гонки Виктору Павловичу Бубнову, известному спортсмену, в этот день исполнилось 83 года. Праздничное настроение - главное, что отличает эти соревнования.- Вот эта победа, ребята! Вот она! Вот она!Победителей наградили ценными призами. Всех, кто пришел прокатиться на деревянных лыжах, напоили чаем с пирогами. Как в старые добрые времена.Екатерина Васильева. "Вести-Владимир"