Владислав Малкин потребовал незамедлительно принять комплекс мер реагирования для погашения долгов перед людьми. Подчинённые инициируют проверки организаций.

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин провёл приём граждан, которые жаловались ему на задержки по зарплате. К нему обратились 35 человек.«Самой многочисленной оказалась группа бывших работников владимирского предприятия «ТрансСовт». В списке нерадивых работодателей также «Климатвентмаш», «Красное и Белое», «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Владимирское», «Александровский электромеханический завода «Рекорд», «Армагус», «Водоканал-Сервис», АО «ПЗБ», - уточнили в пресс-службе ведомства.Владислав Александрович потребовал незамедлительно принять комплекс мер реагирования для погашения долгов перед людьми. Подчинённые инициируют проверки организаций.Результаты работы находятся на личном контроле главы надзорного органа.