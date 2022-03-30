Скорость порывов северо-восточного ветра составит 10-15 метров в секунду.

Послезавтра наступит апрель, но погода за окном до сих пор больше напоминает зиму. К концу недели во Владимирской области ожидаются сильные снегопады.По данным синоптиков, за выходные в регионе выпадет почти 15 сантиметров снега. Погода будет пасмурной, местами прогнозируются дожди. Температура воздуха с -8 градусов в четверг к воскресенью поднимется до -3.Скорость порывов северо-восточного ветра составит 10-15 метров в секунду.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 740-750 миллиметров ртутного столба.