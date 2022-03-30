С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147189 владимирцев.

Во Владимирской области на 30 марта выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 61 человека. Ещё 2 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 15 - в Ковровском, 1 - в Петушинском, 2 - в Кольчугинском, 8 - в Александровском, 9 - в Юрьев-Польском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Собинском, 2 - в Киржачском, 4 - в Камешковском, 7 - в Гороховецком, 1 - в Меленковском, 4 - в Вязниковском и 9 - в Суздальском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147189 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40232 заболевших во Владимире, 17360 - в Ковровском районе и 16116 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.