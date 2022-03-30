По поручению главы региона Александра Авдеева ведётся постоянный мониторинг торговых точек...

По поручению главы региона Александра Авдеева ведётся постоянный мониторинг торговых точек Владимирской области на предмет наличия и стоимости основных продуктов питания бакалейной группы и овощей «борщевого набора» - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Наиболее острая ситуация − с сахаром. Однако в последние дни наметилась тенденция к постепенному снижению спроса на него . Одновременно восстанавливается регулярность поставок продукта. Так, по состоянию на 28 марта в торговых сетях («Пятёрочка», «Магнит», а также гипермаркеты «Лента» и «Глобус») в наличии 71,8 тонны сахарного песка.«Достигнута договорённость о своевременной поставке оптовой организацией сахарногопеска в организации Владкоопсоюза в достаточных объёмах по фиксированной цене, что позволит реализовать сахарный песок магазинами потребкооперации, в том числе в отдалённых населённых пунктах области, по цене не выше 90 рублей за 1 кг», − отметил врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига.Установлено взаимодействие с крупными оптовыми компаниями региона для ежедневного мониторинга и других социально значимых продовольственных товаров, в том числе круп и соли. Отмечается, что в магазинах федеральных сетей имеет место сокращение отдельных ассортиментных позиций круп (гречневой, риса) в связи с повышенным спросом населения на эти товары и более низкими ценами на них по сравнению с ценниками в магазинах малыхпредпринимателей.Что касается цен на овощи «борщевого набора», реализуемые в торговых сетях, − в настоящее время отмечается повышение цен на капусту, морковь, свёклу и лук. Однако это явление ежегодное, оно носит сезонный характер. Собственные запасы капусты, картофеля, моркови, свёклы урожая прошлого года закончились, их приходится завозить из других регионов.Фото: freepik