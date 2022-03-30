В регионе проводят работы по недопущению необоснованного роста цен на основные продукты питания. По поручению главы региона Александра Авдеева ведётся постоянный мониторинг торговых

В регионе проводят работы по недопущению необоснованного роста цен на основные продукты питания. По поручению главы региона Александра Авдеева ведётся постоянный мониторинг торговых точек Владимирской области на предмет наличия и стоимости основных продуктов питания бакалейной группы и овощей «борщевого набора». Наиболее острая ситуация − с сахаром. «Из-за особенностей ситуации в экономике, связанной, в том числе,