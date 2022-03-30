Чиновники продолжают мониторинг цен на еду.

Владимирские власти продолжают мониторинг наличия и стоимости основных продуктов питания бакалейной группы и овощей «борщевого набора». Наиболее острая ситуация − с сахаром.«В сетевых супермаркетах стоимость песка составляет около 80 рублей. Местами, в удалённых районах, ценник достигает 137 рублей за килограмм. В первую очередь, это связано с логистикой. Отрабатываем эти вопросы адресно», − заверил директор департамента предпринимательства Сергей Сидорин.Всего в 33-ем регионе обслуживается 757 населённых пунктов. В систему входит 294 магазина.«Договорились с оптовиком о поставках сахарного песка в организации Владкоопсоюза в достаточных объёмах по фиксированной цене. Это позволит реализовать товар магазинами потребкооперации, в том числе в отдалённых населённых пунктах, не дороже 90 рублей», − отметил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.Он заверил, что наметилась тенденция к постепенному . Восстанавливается регулярность поставок. На 28 марта на прилавках «Пятёрочек», «Магнитов», а также гипермаркетов «Лента» и «Глобус» лежит почти 72 тонны сахара.В Белом доме добавили, что в магазинах сократился ассортимент гречки и риса. Причина - повышенный спрос.«Прослеживается рост цен на капусту, морковь, свёклу и лук. Однако это сезонное явление. Собственные запасы закончились. Овощи завозят из других субъектов РФ», - констатировали в обладминистрации.