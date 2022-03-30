Во Владимирской области по иску прокуратуры сироте предоставлена благоустроенная...

Во Владимирской области по иску прокуратуры сироте предоставлена благоустроенная квартира.Муромской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы, лишившейся родительского попечения внесовершеннолетнем возрасте, с заявлением о нарушении ее жилищных прав.Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и включена в список по обеспечению жилым помещением на территории о. Муром по достижению возраста 18 лет.Однако органы местного самоуправления не обеспечили ее жильем за счет средств, выделенных органами государственной власти Владимирской области.Прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием к администрации округа предоставить нуждающейся жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма.Иск прокурора удовлетворен. Во исполнение решения суда в настоящее время заявительнице предоставлена благоустроенная квартира, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото автора Alexandr Podvalny: Pexels