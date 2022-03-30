Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» внедрил...
Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» внедрил электронные счета еще два года назад. Многие клиенты ушли от бумажных платежек и не пожалели. О плюсах электронных квитанций - в нашем материале.
Информация по платежам всегда под рукой и не нужно хранить кипу бумаг. Электронная квитанция придет раньше бумажной, ее можно оплатить дистанционно. У цифрового счета множество очевидных плюсов, говорят специалисты. Это не только удобно, но и экологично.
Алексей Мигачев, начальник управления коммерческих услуг "Энергосбыт Волга":
- Сегодня у нас 47 тысяч человек получают электронные квитанции, это где-то девять деревьев в месяц экономия идет бумаги на такой объем, соответственно, в год - это небольшая рощица. Мы можем и 200, и 300, и до тысячи деревьев в год не рубить, благодаря тому, что просто по одной "Энергосбыт Волга" люди перейдут на электронную квитанцию.
Чтобы получать счета на электронную почту, достаточно зайти в личный кабинет на сайте «Энергосбыт Волга» и поменять одну функцию.
Ольга Першина, руководитель направления управления коммерческих услуг "Энергосбыт Волга":
- Мы переходим в личный кабинет, в профиле меняем галочку "получить по email" и клиентам "Энергосбыт Волга" приходят электронные счета на электронную почту.
8(4922)77-30-00; [email protected]
Также можно обратиться в контактный центр "Энергосбыт Волга" по телефону во Владимире - 77-30-00 или отправить заявку на электронную почту.
Перейти на электронную версию единого платежного документа рекомендуют и в ЕРИЦ Владимирской области. Там с 5 апреля начнутся консультации для тех, кто пользуется цифровыми технологиями неуверенно.
Сергей Соколов, врио главного управляющего директора ООО "ЕРИЦ Владимирской области":
- В отделениях ЕРИЦ Владимирской области будут работать сотрудники, которые будут обучать граждан работе с электронным ЕПД, подключению и внедрению для более оперативной работы.
Электронная квитанция - точная копия бумажной. Только она никогда не потеряется, вы всегда можете посмотреть полную историю платежей и, если необходимо, распечатать счет за любой период.
Кристина Иванова, Александр Чунаев.
Вести "Владимир"