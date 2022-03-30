В УФСИН России по Владимирской области введен в эксплуатацию исправительный центр при ИК-10....

В УФСИН России по Владимирской области введен в эксплуатацию исправительный центр при ИК-10. Участок расположен в поселке Илькино Меленковского района.Принудительные работы исполняются в специальных учреждениях - исправительных центрах. Данный вид наказаний сочетает в себе элементы значительной свободы осужденных и одновременного надзора за их поведением и отношением к труду. После отбытия лицом одной трети назначенного срока наказания, при отсутствии нарушений режима содержания, ему может быть разрешено проживать за пределами центра с семьей, но в пределах того муниципального образования, где находится исправительный центр.Срок принудительных работ - от двух месяцев до пяти лет. Осужденные могут пользоваться мобильными телефонами, интернетом, иметь при себе денежные средства, что запрещено в других видах исправительных учреждениях.В новом исправительном центре при ФКУ ИК-10 с дислокацией в п. Илькино Меленковского района, рассчитанном на 100 человек, будут отбывать наказание мужчины.Генеральный директор АО Племенной завод «Илькино» Сергей Кострюков на базе своего производства готов обеспечить осужденных рабочими местами и достойной заработной платой.В центре имеется все необходимое для обеспечения жизнедеятельности: оборудована кухня и зал для приема пищи, есть душевые и комната для стирки белья с установленными стиральными машинами. В настоящее время в учреждение начали прибывать первые осужденные, которые обустраиваются в новых условиях, сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области.Фото: 33.fsin.gov.ru/