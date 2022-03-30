На территории региона за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 143 случая заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 143 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.61 - во Владимире15 - в Ковровском районе14 — в Гусь-Хрустальном районе9 - в Юрьев-Польском районе8 - в Александровском районе7 — в Гороховецком районе2 - в Муромском районе1 — в Петушинском районе2 - в Кольчугинском районе9 — в Суздальском районе4 — в Вязниковском районе3 — в Собинском районе4 - в Камешковском районе1 — в Меленковском районе2 — в Киржачском районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 147 189 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).