На территории региона за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 143 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 143 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
61 - во Владимире
15 - в Ковровском районе
14 — в Гусь-Хрустальном районе
9 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Александровском районе
7 — в Гороховецком районе
2 - в Муромском районе
1 — в Петушинском районе
2 - в Кольчугинском районе
9 — в Суздальском районе
4 — в Вязниковском районе
3 — в Собинском районе
4 - в Камешковском районе
1 — в Меленковском районе
2 — в Киржачском районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 147 189 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).