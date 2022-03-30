За последние сутки во Владимирской области выявлено 143 случая заражения коронавирусом. Это на 9 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем

За последние сутки во Владимирской области выявлено 143 случая заражения коронавирусом. Это на 9 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 147 189. В лидерах по приросту Владимир – 61 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 15. На третьем – Гусь-Хрустальный, где выявлено 14 заболевших. Общая статистика