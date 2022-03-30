На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позитивная, сообщил доцент кафедры...

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позитивная, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. На прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог.По состоянию на 30 марта в медорганизациях региона действуют 1157 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 35,6 процента из них занято (412), свободны 745 коек. За сутки госпитализирован с тяжелой формой болезни 31 пациент.132 159 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 2004 человека.Напомним, что 30 марта выявлено 143 новых заболевших коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 3352 летальных случая, в том числе 4 человека не справились с болезнью за последние сутки.Фото: Pexels.com