И сегодня - последний шанс получить грант до полутора миллионов рублей. Об этом сообщает портал...

И сегодня - последний шанс получить грант до полутора миллионов рублей. Об этом сообщает портал Росмолодежи. Если у вас есть идеи, как решить социальные проблемы Владимирской области, то вы еще можете успеть подать заявку.Мебель из переработанного пластика, занятия йогой для пожилых людей, новые туристические маршруты в регионе, новые арт-объекты. Пятнадцать разных номинаций, таких как "Создавай возможности", "Объединяй", "Защищай", "Стирай границы", "Двигай сообщества", "Открывай страну" и другие. Обязательное условие - проект должен быть реализован на территории России. Возраст участников от 14 до 35 лет. Заявки принимаются на сайте Росмолодежи. Конкурс состоится в заочном формате.