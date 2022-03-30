Запущен первый региональный пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства. По...

Запущен первый региональный пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства.По поручению главы региона Александра Авдеева во Владимирской области разработан первый пакет комплекса мер поддержки малого и среднего бизнеса.«Он направлен на комплексную поддержку предприятий. Сейчас важно в короткие сроки в условиях санкций обеспечить возможности для работы наших компаний. Для этого разработаны меры, необходимые для быстрого реагирования. В дальнейшем, они будут корректироваться в зависимости от ситуации», − подчеркнул Александр Авдеев.Так, для сельхозпроизводителей со второго квартала 2022 года предусмотрено льготное краткосрочное кредитование предприятий АПК. Это позволит привлечь около 500 млн рублей льготных кредитов на приобретение сырья, материалов для упаковки продукции и подготовки к весенне-полевым работам. Отсрочка текущих лизинговых платежей в АО «ВладимирЛизинг» уменьшит нагрузку на лизингополучателей. Также с сельхозпредприятий снимаются штрафные санкции за 2021 год и с 4 квартала 2022 увеличивается возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.Для предприятий малого и среднего предпринимательства с 18 апреля смогут воспользоваться продуктом «Мы вместе», предлагаемым организациями поддержки МСП: Микрокредитной компанией, Фондом «ВладимирЛизинг», Гарантийным фондом Владимирской области. Основная задача продукта − уменьшение финансовой нагрузки на бизнес, который приобретал оборудование в лизинг.Агентство экономического развития Владимирской области запустило сайт investvladimir.agency. На платформе представлены разделы: анализ экономической ситуации в регионе; информирование об изменениях в законодательстве и действующих антикризисных мерах поддержки; сбор предложений о разработке новых необходимых мер поддержки бизнеса; взаимодействие с экспертными сообществами и органами власти. Информация на сайте собрана по отраслям: Сельское хозяйство, Промышленность, Малый и средний бизнес, Инвестиции, Экспортная деятельность, IT-технологии. Внутри каждого раздела есть форма обратной связи («Задать вопрос») для вопросов и предложений по новым мерам поддержки. Работает «горячая линия» антикризисной поддержки бизнеса − 8 (800) 222-33-19.Кроме того, порядка 10 млн рублей в 2022 году планируется дополнительно направить на развитие торговли через интернет. Рассматривается вопрос о пониженной ставке налога на имущество и снижении минимального объёма инвестиций для участников региональных инвестиционных проектов. Сейчас разрабатывается «второй пакет» антикризисных мер, направленный на решение вопросов импортозамещения и поддержки экспорта, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: https://avo.ru/novosti