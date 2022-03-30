Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских политиков перестать искать оправдания невозможности покупки российского газа за рубли. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, отметил председатель ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских политиков перестать искать оправдания невозможности покупки российского газа за рубли. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, отметил председатель ГД.Володин назвал правильным решение президента России перевести закупки газа европейскими потребителями в рубли. Госдума поддерживает эту инициативу, заявил спикер.По его словам, у стран Европы есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет, считает Володин."Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть", – подчеркнул политик.Он предложил расширять список экспортируемых за рубли товаров. В пример он привел удобрения, зерно, масло, уголь, нефть, лес, металлы.Володин призвал парламентариев из недружественных стран серьезнее отнестись к вопросы рублевых взаиморасчетов. По его словам, Европа политикой санкций сама себя изолировала."За принятые решения надо отвечать", – заключил Володин.