ВТБ продал первую тонну золотых слитков высшей 999 пробы. Банк запустил новый продукт для состоятельных клиентов одним из первых на рынке. С момента старта продаж золотых слитков ВТБ ..

ВТБ продал первую тонну золотых слитков высшей 999 пробы. Банк запустил новый продукт для состоятельных клиентов одним из первых на рынке.С момента старта продаж золотых слитков ВТБ получил более 200 заявок от клиентов. Чаще всего клиенты приобретают слитки весом 1 кг. Средний вес сделки – 5 кг.«Исторически золото всегда было защитным инструментом, показывающим свои лучшие качества на горизонте 3-5 лет. В ситуации с большой долей неопределенности этот актив позволит диверсифицировать портфель, зафиксировать свои сбережения и сохранить капитал для будущих поколений. Приобретать золотые слитки с ВТБ сейчас удобно, быстро и выгодно, поскольку стоимость формируется на базе рыночной котировки с минимальным спредом», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».Минимальный объем для приобретения золотых слитков в ВТБ составляет 1 кг, максимальный – 26,6 кг. Мерные слитки золота высшей 999 пробы, произведенные российскими аффинажными заводами, можно приобрести по индивидуальному заказу.Расплатиться за драгоценный металл можно как рублями, так и в иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом РФ 14 марта 2022 г.В ВТБ ожидают, что спрос на золото будет расти и далее на фоне отмены с 1 марта НДС 20% на покупку драгоценных металлов физическими лицами.В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении – услуга предоставляется бесплатно на три месяца.