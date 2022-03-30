Представители восьми федеральных округов приехали в Суздаль на первенство России по дзюдо до 15 лет...

Представители восьми федеральных округов приехали в Суздаль на первенство России по дзюдо до 15 лет - сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта Владимирской области. 22 команды, 235 участников сразились на татами «Суздаль Арены» за звание сильнейшего. Командный формат соревнований гарантировал яркую эмоциональную борьбу и красивые поединки.Среди особо отличившихся спортсменов - воспитанница СШОР ВО отделение «ДЗЮДО» Анастасия Белова, выступающая в составе команды ЦФО-1. Она завоевала сразу 3 награды:-золото в общем командном зачёте ПР;- серебро - КАТА (группа);-бронзу - Олимпийское дзюдо.Фото: администрация Владимирской области