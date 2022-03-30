В ВГТРК проходит конкурс для юных медиа-талантов! Это уникальная возможность для детей в возрасте...

В ВГТРК проходит конкурс для юных медиа-талантов!Это уникальная возможность для детей в возрасте от 11 до 17 лет получить бесплатную путевку на лучшую летнюю смену МДЦ «АРТЕК».100 победителей отправятся на солнечное побережье Крыма и примут участие в совместном проекте (смене) Артека и ВГТРК - программе «МореМедиа» в период с 21 июня по 12 июля 2022 года.СРОК подачи заявок на участие в Конкурсе завершается 05 апреля 2022 года!Участников программы ждет встреча со звездными экспертами, увлекательные мастер-классы, погружение в мир медиа и создание собственного проекта! Дети смогут попробовать себя в роли журналиста, режиссёра, оператора или корреспондента и отдохнуть в кругу своих сверстников на крымском побережье!Ждём заявки от юных журналистов, блогеров и режиссеров!Если Ваш ребенок:- В возрасте от 11 до 17 лет (не имеющий законченного среднего образования);- Проявляет интерес к сфере медиа, следит за современными СМИ;- Имеет достижения в разных сферах деятельности (дипломы, награды и пр.);- Принимает активное участие в жизни своей школы или своего сообщества;- Уже имеет навыки и опыт в сфере медиа (пишет статьи, ведет свой блог\влог, снимает и монтирует сюжеты и пр.);- Творчески мыслит, заинтересован в приобретении новых знаний и мотивирован на личностное развитие;- Хотел бы принять участие в социально-значимых проектах - приглашаем его принять участие в Конкурсе «Медиалидеры. Взгляд в будущее».Для участия в Конкурсе необходимо:До 05 апреля 2022 года зарегистрироваться на сайте Конкурса https://artek2022.vgtrk.com/и выполнить 2 конкурсных задания (текст задания конкурса направляется участнику на электронный адрес, указанный в анкете).Приложить к анкете участника все имеющиеся дипломы и награды, публикации и ссылки на проектные работы в области медиа (если таковые имеются).Победителям предоставляется бесплатная путевка в знаменитый детский лагерь (расходы на дорогу туда и обратно не включены).Также обращаем внимание, что, согласно правилам "Артека", приоритет отдается тем участникам, которые ранее не участвовали в тематической программе «МореМедиа».