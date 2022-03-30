В последние пару лет некоторые часто бросаются в крайности.

В самом начале режима самоизоляции с полок магазинов бесследно исчезали тонны упаковок туалетной бумаги и гречневой крупы. Некоторые люди, руководствуясь бессознательным стремлением собрать запасы на «чёрный день», совершали опустошительные набеги на супермаркеты, совершенно не задумываясь о том, что искусственно создают дефицит товаров. «Чёрный день» так и не настал, а опостылевшая гречка отправилась на помойку или на корм животным - в домашних запасах завелись жучки...Новая «головная боль»Сейчас многие жители нашей области (да и других регионов страны) столкнулись с очередной проблемой, которая родилась на пустом месте.- В городе очень сложно купить сахар, - жалуется жительница столицы региона Екатерина Ануфриенко. - Что в магазинах, что на рыночных торговых точках продавцы разводят руками - сахар заканчивается моментально. Говорят, что проблем с поставками вроде нет. Во всём винят пенсионеров, которые скупают столько сахара, сколько могут унести. А потом возвращаются снова. Мол, именно поэтому «нормальным» людям ничего не остаётся. Хотелось бы разобраться - в чём кроется истинная причина дефицита?Тема не сходит с повестки с первых дней весны. Оптовики и представители крупных торговых сетей отчитываются о ежедневных поставках сахара в магазины. Они уверяют, что объём поступлений социально значимого товара на склады не уменьшился. Однако люди по-прежнему не могут купить его свободно.- Как поясняют представители торговли, весь завозимый сахар разбирают моментально. Есть факты, что ситуацией пользуются перекупщики, продавая потом сахар по завышенной цене, - говорят в администрации региона.Таким образом, искусственно созданный дефицит разорвал отлаженные логистические цепочки «поставщик-продавец». Продовольственные магазины региона работают с поставщиками по плановому графику, с учётом статистики. Однако когда товар совершенно внезапно раскупают (причём без видимых на то причин), графики рушатся, и магазины заказывают товар сверх плана.Всё в наших рукахОптовики, в свою очередь, внепланово обращаются на заводы-изготовители. Производителям приходится вносить серьёзные корректировки в производственный цикл. Дабы сверхплановая продукция вовремя покинула цех, сотрудникам предприятий-производителей приходится трудиться в 2-3 смены. Не удивительно, что в подобных условиях себестоимость и оптовая цена продукта ощутимо увеличиваются.Кроме того, искусственное происхождение дефицита сахара, например, в нашем регионе подтверждает статистика.По данным департамента предпринимательства, только 20 марта на склады нашей области отгрузили без малого 173 тонны сахара. Поступления из распределительных центров увеличили на 10% по всему ассортименту «бакалея» и на 30% - по ассортименту товаров первой необходимости, в том числе сахару, крупам, макаронам, муке, растительному маслу, консервам.- Дефицитом сахар будет оставаться, пока спрос превышает предложение в несколько раз, - считает Губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - Кто-то не может купить его, а кто-то делает домашние запасы... Уже видели это в 2020 году, когда пандемия началась. Важно понимать: Россия производит сахара гораздо больше, чем потребляет. Никаких оснований считать, что сахара не будет, - нет абсолютно. Убеждён, спрос постепенно выйдет на нормальные показатели. Продолжим мониторить подвоз и следить, чтобы не было сбоев оптовых поставок.Врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига:- Сбои, скорее, не в системе. На федеральном уровне провели работу с производителями и сетевыми магазинами, которые сдерживали свои продажи: дефицит создавали искусственно, сейчас этот момент урегулировали. Но повышенный спрос по-прежнему не даёт ситуации нормализоваться. Например, 18 марта в один из магазинов Вязников привезли 1 тонну сахара. Его продали за полтора часа... Такой спрос просто трудно обеспечить, согласитесь?