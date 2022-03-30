Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Меленках за повторную езду в пьяном виде 38-летний мужчина отправится за решётку. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В декабре прошлого года возле деревни Тургенево водителя остановил патруль ДПС. Госавтоиспекторы заподозрили, что автомобилист подшофе. Медэкспертиза подтвердила догадки полицейских. Более того, выяснилось, что он уже был оштрафован за вождение транспорт под мухой. На пьяницу-рецидивиста завели уголовное дело.Меленковский районный суд на 8 месяцев отправил обвиняемого в колонию строгого режима, а также лишил прав на 2,5 года.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.