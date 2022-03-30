Житель Владимира приговорен к длительному сроку лишения свободы за причинение смерти сожителю...

Житель Владимира приговорен к длительному сроку лишения свободы за причинение смерти сожителю матери.Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Владимира.Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Как мы уже писали ранее, в июне 2021 года обвиняемый, пока его мать находилась на лечении в больнице, приходил к ней домой и ухаживал за ее сожителем, поскольку по состоянию здоровья он обслуживать себя не мог.В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в процессе которого мужчина нанес пенсионеру удары руками по голове и телу. После того, как обвиняемый прекратил наносить побои, они с 68-летним потерпевшим примирились и легли спать. На следующий день он обнаружил его тело без признаков жизни.Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельств уголовного дела Октябрьский районный суд города Владимира приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Владимирской области.