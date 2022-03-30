Владимирца приговорили к 8 годам лишения свободы за причинение смерти сожителю матери. Следствием и судом установлено, что в июне 2021 года 33-летний мужчина, пока его мать находилась на лечении

Владимирца приговорили к 8 годам лишения свободы за причинение смерти сожителю матери. Следствием и судом установлено, что в июне 2021 года 33-летний мужчина, пока его мать находилась на лечении в больнице, приходил к ней домой и ухаживал за ее сожителем. Пожилой мужчина не мог обслуживать себя сам по состоянию здоровья. В ходе распития спиртных напитков