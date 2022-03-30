Рассмотрение дела назначено на 11 апреля.

Жители Суздальского района оспаривают законность размещения Об этом сообщает пресс-служба Владимирского областного сура.Люди просят признать не действующим генеральный план муниципального образования Боголюбовское, утверждённый решением совета народных депутатов. Их не устраивает погост, который может появиться в 900 метрах от их домов.«Требования мотивированы тем, что нормативный правовой акт противоречит положениям законодательства, имеющего большую юридическую силу», - уточнили в суде.По мнению истцов, появление некрополя повлечёт ухудшение эстетического облика местности и психологический дискомфорт для жителей. Граждане уверены, что нарушены их права на благоприятную окружающую среду, а также процедура принятия решения.Напомним, что документ уже прошёл экологическую экспертизу, а участку сменили категорию разрешённого использования. Между тем, граница будущих могил проходит вдоль водоохранной зоны Нерлинского водозабора, который снабжает часть областного центра.Рассмотрение дела назначено на 11 апреля.