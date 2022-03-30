Жители посёлка Сокол против нового кладбища. Люди обратились во Владимирский районный суд с иском. Они хотят оспорить генплан муниципального образования Боголюбовское, а точнее, пункт, в

Жители посёлка Сокол против нового кладбища. Люди обратились во Владимирский районный суд с иском. Они хотят оспорить генплан муниципального образования Боголюбовское, а точнее, пункт, в котором говорится о размещении кладбища в 900 метрах к северу от посёлка. План был утвержден Советом народных депутатов Суздальского района 28 апреля 2021 года. По мнению жителей, документ противоречит законодательству,