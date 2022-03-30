Заменить старую электропроводку и отремонтировать отопительную печь или дымоход можно на средства...

Заменить старую электропроводку и отремонтировать отопительную печь или дымоход можно на средства социального контракта, напоминают в областной администрации. Право на такой контракт имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.Для Владимирской области на текущий момент это 20 тысяч рублей. Общий размер выплат по контракту на семью - не больше 74 тысяч рублей. Для проведения ремонта сотрудники соцзащиты и МЧС должны посетить дом и составить акт о необходимости замены электропроводки. Окончательное решение о выделении социальной помощи за межведомственной комиссией.