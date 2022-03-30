Владимирский областной суд рассматривает административный иск жителей Суздальского района,...

Владимирский областной суд рассматривает административный иск жителей Суздальского района, оспаривающих размещение кладбища.Жители Суздальского района обратились во Владимирский областной суд с административным иском, в котором просят признать не действующим Генеральный план муниципального образования Боголюбовское Суздальского района, утверждённый решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28 апреля 2021 года № 36, в части размещения примерно в 900 метрах к северу от поселка Сокол кладбища.По мнению истцов, размещение кладбища повлечёт существенное ухудшение эстетического облика местности, психологический дискомфорт для жителей. Нормативным правовым актом нарушены их права на благоприятную окружающую среду, а также процедура принятия нормативного правового акта.Рассмотрение дела назначено на 11 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.