В программе «Знак качества» узнаем, откуда поставляют воду в вендинговые аппараты. И какие этапы проходит каждая капля прежде, чем попадет в тару клиента. Люди ищут наиболее подходящий для

В программе «Знак качества» узнаем, откуда поставляют воду в вендинговые аппараты. И какие этапы проходит каждая капля прежде, чем попадет в тару клиента. Люди ищут наиболее подходящий для здоровья источник воды, кто-то ездит на родник, другие покупают магазинную воду в бутылках. Но, пожалуй, наиболее защищенной от колебаний по качеству является вода из артезианской скважины.