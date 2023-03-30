Он пообещал учесть пожелания военных при формировании грузов доппомощи.

Александр Авдеев встретился с военнослужащими, вернувшимися в регион из зоны СВО. Об этом он сообщил в соцсетях.«Кто-то из них находится в отпуске, кто-то — на лечении, кто-то завершил службу. Поговорили о буднях на передовой. В первые месяцы боевых действий было очень тяжело, сейчас - стало легче. Прояснилась ситуация с зарплатами и отпусками. Наладились поставки еды, лекарств, экипировки и стройматериалов», - рассказывает губернатор о результатах общения с бойцами.Он пообещал учесть пожелания военных при формировании грузов доппомощи. Сейчас на линии соприкосновения требуются высокие резиновые сапоги, прочная тёмная клеёнка, генераторы, шины, цепи для бензопил, шанцевый инструмент, гвозди и шурупы, маскировочные сети.«Военнослужащим и их семьям продолжим помогать по всем направлениям», - заверил глава региона.