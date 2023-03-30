Его сообщник - бывший директор «ДСУ-3» Роман Головин также получил штраф.

Экс-замгубернатора Роман Годунин оштрафован за картельный сговор при строительстве Рпенского проезда. Его сообщник - бывший директор «ДСУ-3» Роман Головин также получил штраф.Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции с использованием служебного положения.«В ноябре 2020 года для участия в аукционе на строительство дороги заявилась иногородняя строительная фирма. Заместитель губернатора вынудил гендиректора госпредприятия Головина к участию в торгах, после чего принял меры для победы ГУПа. Чиновник оказывал давление на руководителей второй компании в целях добиться их отказа от участия в тендере. Не найдя согласия, через Романа Головина вице-губернатор заключил с ними ограничивающее конкуренцию соглашение (картель). По договорённости, «ДСУ-3» выигрывало торги, а вторая фирма получала субподряд», - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Напомним, что стоимость возведения Рпенского проезда тогда оценивалась в 2 млрд рублей.В результате Роман Годунин перечислит в доход государства 200 тысяч рублей, а его тёзка Головин - 150 тысяч рублей.