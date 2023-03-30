Губернатор Александр Авдеев: Владимирская область взяла курс на реиндустриализацию. Выступая с...

Губернатор Александр Авдеев: Владимирская область взяла курс на реиндустриализацию.Выступая с отчетом пред Законодательным собранием региона, он подчеркнул, что несмотря на сложную геополитическую обстановку, в области обеспечен рост основных экономических показателей. Индекс производства в обрабатывающей промышленности вырос более чем на 4% к 2021 году. "В целом мы занимаем 1 место по росту объемов в ЦФО", сообщил он.- Добились создания второй особой экономической зоны – «Владимир». Нас поддержало Правительство России и лично его Председатель Михаил Мишустин. Совокупный объём инвестиций в ближайшие 3 года составит порядка 19 млрд. Планируется создание свыше 1,8 тысяч рабочих мест, - сказал губернатор.В уже созданной особой экономической зоне «Доброград-1» действуют 6 резидентов, первые уже готовятся к запуску производства. Суммарный объем инвестиций в течение 5 лет – около 20 млрд рублей. Будет создано 3 тысяч рабочих мест.- Хороший задел на будущее мы сформировали благодаря работе Владимирского инвестконгресса, отметил Александр авдеев. - Подписано 12 инвестсоглашений на общую сумму 15 млрд рублей.Фото t.me/avdeev_o_vazhnom/1379