Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отчитывается о своей работе перед Законодательным...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отчитывается о своей работе перед Законодательным собранием.Это происходит сейчас на расширенном заседании Законодательного Собрания Владимирской области - в актовом зале "Белого дома" проходит выступление Авдеева с докладом о результатах социально-экономического развития региона в 2022 году и задачах на среднесрочную перспективу.Говоря о достигнутых результатах, глава области отметил, что несмотря на сложную экономическую обстановку, удалось добиться роста средней зарплаты в регионе - до 45 тысяч рублей в месяц (это плюс 17 процентов, правда большую часть прироста съела инфляция). По этому показателю Владимирская область переместилась с 13 места в стране на 11.При этом регион 33 вырвался в реальные лидеры темпов роста промышленного производства, мы первые в ЦФО и 3 - по всей России.