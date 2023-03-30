Ориентировочно документ появится в мае.

В горсовете Владимира подняли вопрос вывоза автомобильного хлама с городских улиц. Многие владимирцы наблюдают в своих дворах гниющие годами автомобили. Редакция «33Live.Ru» может сходу назвать минимум два адреса: Краснознамённая-5 и Кирова-21. По всей видимости, количество жалоб со стороны горожан продолжает увеличиваться и городской парламент решил начать бороться с автохламом. Плюс брошенный на обочинах транспорт регулярно мешает спецтехнике коммунальщиков.В областной столице существуют правила благоустройства, но нет утверждённого порядка утилизации подобных машин. Народные избранники приводят в пример Москву, где подобная работа налажена. Во Владимире сейчас прописаны лишь решения, когда у машины есть хозяин или она признана брошенной. Такие колымаги эвакуируют за счёт собственника или государства. Однако нормативку нужно продумать до конца, чтобы сотрудника мэрии не обвинили в воровстве.Юристы горадминистрации разрабатывают документ, который будет регламентировать все возможные ситуации, определит тариф за вывоз, место хранения авто и другие оргвопросы. Задача не просто утвердить новые правила, а сделать так, чтобы они работали на практике.Власти отмечают, что ликвидация развалюх с городских улиц затронет только муниципальные и государственные территории. Увозить их с частных участков никто не будет. В этом случае решение принимают собственники земель.В идеале новый механизм будет работать следующим образом. Чиновники находят владельца брошенной машины, отправляют ему письмо, хозяин перевозит имущество в другое место. По факту владелец может быть мёртв, жить за границей или просто не отвечать на требования властей. В этом случае уведомление будут клеить на сам автомобиль. При отсутствии реакции специальная комиссия сама принимает решение о судьбе железного коня. Скорее всего машину отгонят на временную стоянку, подадут в суд и признают имущество бесхозяйным. В конце - сдача в металлолом или утилизация другим законным способом. Если вдруг хозяин вспоминает про свой тарантас, то сначала он оплатит расходы на эвакуатор и стоянку, а потом уже сможет забрать его.