На бывшего руководителя муниципальной управляющей компании города Владимир завели уголовное дело. Об этом сообщают в прокуратуре области. В ведомстве выяснили, что экс-руководитель УК

На бывшего руководителя муниципальной управляющей компании города Владимир завели уголовное дело. Об этом сообщают в прокуратуре области. В ведомстве выяснили, что экс-руководитель УК «Жилищно-коммунальное хозяйство» каждый месяц получал компенсацию в размере 30 тысяч рублей, якобы за использование собственного транспорта в рабочих целях. В указе о начислении выплаты стояла подделанная подпись ранее уволенного директора компании. Таким