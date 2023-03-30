Народный Фронт Владимирской области доставил спецоборудование в зону СВО. Также активисты...

"Народный Фронт" Владимирской области доставил спецоборудование в зону СВО.Также активисты президентского движения организовали поездку докторов-добровольцев. Они уже приступили к работе в полевом госпитале. Слово - Марии Платанюк.Александр Цыганский, член штаба владимирского отделения Народного Фронта.- Мы отправляемся в путь-дорожку. В зону специальной военной операции. Посетим 3 наших подразделения и военно-полевой госпиталь, над которым мы шефствуем уже несколько месяцев.Вновь - на передовую. Народный фронт привёз новый гуманитарный груз. К сбору подключились предприниматели, волонтёры, Всероссийское общество инвалидов, благотворительный фонд "Мама".На собранные в рамках народного марафона "Всё для Победы!" средства закупили спецоборудование для владимирских бойцов. От антидроновых ружей до тепловизиров.Наталья Палаткина, сопредседатель Народного Фронта во Владимирской области:- Сегодня нашим землякам мы передаём очередной груз. В наш танковый полк. Это ночной прицел. Не в первый раз, и не в последний мы вам помогаем.Медицинская помощь круглосуточно. В военно-полевых условиях. Врачи- на боевом дежурстве. К операционному столу уже встали и наши земляки. Главный врач владимирской горбольницы № 2 Михаил Суханов и его коллега из Камешковской ЦРБ Сергей Тимкин. Добровольцами в зону специальной военной операции медики поехали в свой личный отпуск.Михаил Суханов, главный врач больницы № 2 г. Владимира:- Хочется сказать огромное спасибо Народному фронту за то, что помогли организовать эту поездку. Есть огромное желание помогать, быть полезными.Сергей Тимкин, главный врач Камешковской ЦРБ:- Мы едем помогать людям.Помощь госпиталю из Владимирской области поступает регулярно. Коллектив искренне благодарит за поддержку.Новую технику приобрели благотворители. В следующую партию войдут хирургические инструменты и медицинские костюмы.Геннадий Прохорычев, доброволец, психолог медицинского батальона:- Достаточно много медикаментов, которые мы просили. И в том числе оборудование, которое необходимо для проведения операций. Это и УЗИ-аппарат, и сухожаровой шкаф и очень дорогой для нас подарок. Это электрокоаугулятор. И уже сегодня он был использован в операции.А этот груз готовили по-домашнему. С особой любовью. Его бережно упаковывала Арина Серавкина. Бойцы распробовали вяленое мясо от "Маминого домика" из Киржачского района.- Арина, спасибо большое! Очень приятно,что Вы нас поддерживаете. Ещё раз спасибо! Победа за нами!Несколько дней представители "Народного Фронта" Александр Цыганский, Наталья Палаткина, Фёдор Лавров, Сергей Сливин помогали докторам госпиталя как волонтёры. После напряженного рабочего дня здесь всегда звучит фронтовая песня. Дома ждут. И обязательно с победой.- Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой...Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии Народного Фронта во Владимирской области