Последнее заседание накануне вынесения приговора. В Октябрьском районном суде завершается рассмотрение дела по обвинению в коррупционных преступлениях и мошенничестве экс-директора ДИЗО

Последнее заседание накануне вынесения приговора. В Октябрьском районном суде завершается рассмотрение дела по обвинению в коррупционных преступлениях и мошенничестве экс-директора ДИЗО Павла Панфилова. Как версии гособвинения, в общей сложности подсудимый получил более 13 миллионов рублей. Его соучастницу Елену Чумакову обвиняют в посредничестве при получении взяток. После прений сторон подсудимым было дано последнее слово. Павел Панфилов,