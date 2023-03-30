В 33 регионе из-за неисправной проводки и электрооборудования произошло больше 130 пожаров с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании “Энергосбыт Волга”. Пи тогу

В 33 регионе из-за неисправной проводки и электрооборудования произошло больше 130 пожаров с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании “Энергосбыт Волга”. Пи тогу происшествий 3 человека погибли, десятерых травмировало. По мнению экспертов, использование поврежденных приборов, потребляющих электричество – одна из самых частых причин возгораний. Многие граждане закрывают глаза на риск и подключаются