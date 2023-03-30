Прокуратуре Гороховца пришлось вмешаться в процесс расселения жителей авариного дома. Об этом сообщают в самом ведомстве. В доме № 19 на улице Мира проживает 16 семей. Аварийным здание

Прокуратуре Гороховца пришлось вмешаться в процесс расселения жителей авариного дома. Об этом сообщают в самом ведомстве. В доме № 19 на улице Мира проживает 16 семей. Аварийным здание признали в 2019 году, а экспертиза показала 74-процентный износ постройки. Тем не менее, местная администрация запланировала расселение на конец декабря 2024 года. В прокуратуре посчитали не целесообразным