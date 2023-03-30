Общее количество заболевших увеличилось до 26.

В Коврове выявлено ещё четверо . Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 26. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Ведомством проведены контрольные мероприятия как в самом кафе, так и в отношении поставщиков продуктов. В заведении выявлены следующие нарушения:- отсутствует производственный контроль, не установлен порядок отбора и периодичность исследований проб пищи и сырья;- нет разделения по цехам, отсутствует поточность технологических процессов, есть пересечение потоков сырой и готовой продукции;- отсутствует необходимое количество раковин для обработки сырой продукции, мяса и рыбы, нарушены требования к обработке яиц, овощей и инвентаря;- контроль за осмотрами работников на наличие гнойничковых заболеваний и кишечных инфекций не проводился;- из 30 сотрудников у 12 отсутствуют медицинские книжки;- нарушено требование к уборке помещений;- обнаружена просрочка и еда без маркировки, а также нарушались условия хранения пищи.У поставщиков также зафиксированы нарушения законодательства.«Виновные будут наказаны. Образцы проб находятся в работе. Ситуация на контроле», - резюмировали в ведомстве.