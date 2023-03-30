Общее количество заболевших увеличилось до 26.
В Коврове выявлено ещё четверо . Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 26. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомством проведены контрольные мероприятия как в самом кафе, так и в отношении поставщиков продуктов. В заведении выявлены следующие нарушения:
- отсутствует производственный контроль, не установлен порядок отбора и периодичность исследований проб пищи и сырья;
- нет разделения по цехам, отсутствует поточность технологических процессов, есть пересечение потоков сырой и готовой продукции;
- отсутствует необходимое количество раковин для обработки сырой продукции, мяса и рыбы, нарушены требования к обработке яиц, овощей и инвентаря;
- контроль за осмотрами работников на наличие гнойничковых заболеваний и кишечных инфекций не проводился;
- из 30 сотрудников у 12 отсутствуют медицинские книжки;
- нарушено требование к уборке помещений;
- обнаружена просрочка и еда без маркировки, а также нарушались условия хранения пищи.
У поставщиков также зафиксированы нарушения законодательства.
«Виновные будут наказаны. Образцы проб находятся в работе. Ситуация на контроле», - резюмировали в ведомстве.