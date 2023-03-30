В поселке Хольковский Владимирской области открылся Центр социальной адаптации для бывших...

В поселке Хольковский Владимирской области открылся Центр социальной адаптации для бывших осужденных.Центр открыт общественной организацией «Близкие люди» при поддержке Минсоцзащиты.Обратиться туда могут бывшие заключенные, у которых на момент освобождения из МЛС утрачены социальные связи с родственниками и нет жилья. В таком случае они имеют право проживать в Центре в течение 6 месяцев.Всем будут предоставлены питание, одежда и обувь. Кроме того, люди получат помощь в восстановлении документов, социальных и родственных связей, подборе работы.«По желанию они пройдут обучение ручному труду», сообщает Министерство социальной защиты населения Владимирской области.Новые навыки проживающие смогут приобрести в мастерских или подсобном хозяйстве на базе Центра.Фото: официальный сайт Министерства социальной защиты населения Владимирской области