Жительница города Владимир Анна Филиппова заняла второе место на первенстве Европы по тайскому боксу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Прошел турнир в столице Турции,

Жительница города Владимир Анна Филиппова заняла второе место на первенстве Европы по тайскому боксу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Прошел турнир в столице Турции, Анкаре. Соревнования собрали порядка 500 участников от 10 до 23 лет из 25 стран. Отечественные спортсмены взяли 90 наград. В их числе и «серебро» Анны Филипповой. Фото администрации Владимира