Во Владимире мужчина порезал своего приятеля за кастрюлю супа. В минувшее воскресенье (26 марта)...

Во Владимире мужчина порезал своего приятеля за кастрюлю супа.В минувшее воскресенье (26 марта) пострадавший находился со своим знакомым в дачном домике, расположенном в одном из микрорайонов города Владимира.Там они отдыхали и распивали спиртные напитки, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.Вечером 26 марта 56-летний хозяин дачного домика решил приготовить кастрюлю супа. Но, увы, утром её не обнаружил. Как выяснилось, друг ночью всё съел.Обозлившись на приятеля, хозяин жилья взял со стола нож и нанес им удар в брюшную полость.Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Ранее судимый мужчина (хозяин дачного домика) дал признательные показания.Следователем отдела ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.Фото: pxfuel.com