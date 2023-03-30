Сотрудниками полиции раскрыты шесть преступлений.

Во Владимире прошёл рейд «Ночной город». Полицейские, общественники и волонтёры патрулировали улицы областного центра.Пристальное внимание уделялось круглосуточным наливайкам, барам и кафе. Составлено три протокола о нарушении правил продажи алкоголя, четыре раза спиртное отпустили несовершенннолетним, задержаны 18 подростков, которые находились на улице ночью без родителей. Выявлено 11 фактов нарушения административного надзора. ППСники задержали 36 человек, распивавших алкоголь в общественных местах. Чаще всего владимирцы нарушали ПДД.Сотрудниками полиции раскрыты шесть преступлений. Профилактика будет продолжена.